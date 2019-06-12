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Кучма обсудил с главой делегации Красного Креста проблемы Донбасса

Киев • УНН

 • 9743 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу, второй Президент Украины Леонид Кучма принял главу делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.

Кучма обсудил с главой делегации Красного Креста проблемы Донбасса

"Встреча состоялась по просьбе делегации МККК в Украине. В разговоре обсудили весь спектр гуманитарных и социальных вопросов, касающихся Донбасса. Главным гуманитарным вопросам минского процесса является освобождение заложников. В рамках заседания ТКГ в Минске украинская сторона подтвердила свою готовность к работе в этом направлении и ожидает конструктивной позиции противоположной стороны", - написала Олифер.

По ее словам, на встрече отдельно речь шла о бесперебойном водоснабжении в Донецкой и Луганской областях. Также было уделено внимание вопросу возведения моста в районе Станицы Луганской.

"Все процессы по имплементации минских соглашений должны быть исключительно на основе взаимности. И прежде всего должен быть выполнен блок минских договоренностей по безопасности - прекращение огня, вывод из Донбасса российских войск и техники. После этого двигаться будет легче", - цитирует пресс-секретарь заявление Кучмы во время встречи.

Жиллетт заверила в продолжении работы МККК для помощи в решении гуманитарных и социальных проблем Донбасса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

После этого, Кучма на заседании контактной группы предложил на следующем заседании ТКГ рассмотреть вопрос о снятии экономической блокады на Донбассе, о чем сообщил спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.

Позже Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил об открытии трех уголовных производств после заявления представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы по Донбассу.

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