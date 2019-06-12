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Кучма обговорив з головою делегації Червоного Хреста проблеми Донбасу

Київ • УНН

 • 9743 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Очільник української делегації у тристоронній контактній групі щодо Донбасу, другий Президент України Леонід Кучма прийняв главу делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні Флоранс Жиллєтт. Про це повідомила у Facebook прес-секретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.

Кучма обговорив з головою делегації Червоного Хреста проблеми Донбасу

"Зустріч відбулася на прохання делегації МКЧХ в Україні. У розмові обговорили весь спектр гуманітарних та соціальних питань, які стосуються Донбасу. Головним гуманітарним питанням мінського процесу є звільнення заручників. В рамках засідання ТКГ у Мінську українська сторона засвідчила свою готовність до роботи в цьому напрямку і очікує на конструктивну позицію протилежної сторони",- написала Оліфер.

З її слів, на зустрічі окремо йшлося про безперебійне водопостачання в Донецькій та Луганській областях. Також було приділено увагу питанню зведення моста в районі Станиці Луганської.

"Всі процеси з імплементації мінських угод мають бути виключно на засадах взаємності. І насамперед має бути виконаний безпековий блок мінських домовленостей – припинення вогню, виведення з Донбасу російських військ і техніки. Після цього рухатися буде легше", - цитує прес-секретар заяву Кучми під час зустрічі.

Жиллєтт запевнила у продовженні роботи МКЧХ задля допомоги у вирішенні гуманітарних та соціальних проблем Донбасу.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський від 3 червня призначив Леоніда Кучму повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік. 

Після цього, Кучма на засіданні контактної групи запропонував на наступному засіданні ТКГ розглянути питання про зняття економічної блокади на Донбасі, про що повідомив спецпредставник глави ОБСЄ Мартін Сайдік.

Пізніше Генпрокурор України Юрій Луценко заявив про відкриття трьох кримінальних проваджень після заяви представника України у ТКГ Леоніда Кучми щодо Донбасу.

Українські Національні Новини

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