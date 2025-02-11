Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"
Киев • УНН
Amazon MGM Studios ищет главную героиню для сериала-приквела «Блондинка в законе». На роль Элль Вудс, которую ранее играла Риз Уизерспун, претендуют Мэдисон Вулф и Лекси Майнтри.
Актрисы Мэдисон Вулф и Лекси Майнтри пробуются на главную роль в сериале-приквеле «Блондинка в законе» (Legally Blonde), сообщает Deadline, пишет УНН.
Детали
Amazon MGM Studios и Hello Sunshine Риз Уизерспун, как указано, приближаются к поиску следующей Элль Вудс, которая возглавит их будущий сериал-приквел «Блондинка в законе».
Лекси Майнтри (The Murdaugh Murders) и Мэдисон Вулф (True Detective, Mayfair Witches) пробовались на роль, как стало известно Deadline. Согласно внутренним источникам, решение пока не принято; оно ожидается в ближайшее время. Представители Amazon MGM Studios и Hello Sunshine отказались комментировать эту историю.
Эти две актрисы, как сообщается, стали финалистками большого кастинга, в котором приняли участие десятки молодых актрис, претендовавших на потенциально звездную роль, которая вывела Уизерспун в ряды голливудских звезд из списка A после того, как она изобразила героиню взрослой в хитовой романтической комедии «Блондинка в законе» (2001) и ее продолжении «Блондинка в законе 2: Красное, белое и блондинка» (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde) (2003).
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