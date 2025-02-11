Хто замінить Різ Візерспун? Дві акторки борються за культову роль у приквелі "Блондинки в законі"
Київ • УНН
Amazon MGM Studios шукає головну героїню для серіалу-приквела "Блондинка в законі". На роль Елль Вудс, яку раніше грала Різ Візерспун, претендують Медісон Вулф та Лексі Майнтрі.
Акторки Медісон Вулф та Лексі Майнтрі пробуються на головну роль у серіалі-приквелі "Блондинка в законі" (Legally Blonde), повідомляє Deadline, пише УНН.
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Amazon MGM Studios та Hello Sunshine Різ Візерспун, як вказано, наближаються до пошуку наступної Елль Вудс, яка очолить їх майбутній серіал-приквел "Блондинка в законі".
Лексі Майнтрі (The Murdaugh Murders) та Медісон Вулф (True Detective, Mayfair Witches) пробувалися на роль, як стало відомо Deadline. Відповідно до внутрішніх джерел, рішення поки що не ухвалено; воно очікується найближчим часом. Представники Amazon MGM Studios та Hello Sunshine відмовилися коментувати цю історію.
Ці дві акторки, як повідомляється, стали фіналістками великого кастингу, в якому взяли участь десятки молодих акторок, які претендували на потенційно зіркову роль, яка вивела Візерспун до лав голлівудських зірок зі списку A після того, як вона зобразила героїню дорослою в хітовій романтичній комедії "Блондинка в законі" (2001) та її продовженні "Блондинка в законі 2: Червоне, біле і білявка" (Legally Blonde 2: Red, White & Blonde) (2003).
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