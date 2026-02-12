Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению

Война повлияла не только на людей, но и на животных – взрывы, сирены и изменение условий жизни часто вызывают у них сильный стресс и проблемы с поведением. В таких случаях владельцы все чаще задумываются, нужна ли помощь соответствующего специалиста. Подробнее о том, кто может считаться зоопсихологом и как на самом деле происходит работа с травмированными животными журналистке УНН рассказал зоопсихолог Сергей Клочко.

По словам эксперта, зоопсихолог – это не просто человек, который корректирует поведение собак или кошек. Речь идет о специалисте с высшим профильным образованием и научным опытом. Важно также понимать разницу между дрессировщиком и специалистом по поведению.

Прежде всего, это человек с высшим образованием. И, скорее всего, университетским. Это должен быть опыт работы в научном учреждении, потому что человек, который просто корректирует поведение собаки или кошки – это не зоопсихолог, а дрессировщик или специалист по коррекции поведения. Зоопсихолог – это специалист, который работает со всеми видами животных, у которых есть психика – объясняет Клочко.

Он уточняет, что профильным может быть образование на биологическом или психологическом факультете с соответствующей специализацией. Речь идет прежде всего о кафедрах зоологии или физиологии человека и животных. В то же время, короткие курсы или сертификаты нельзя считать полноценным образованием.

Есть много платных курсов при западных университетах, недельных или месячных. Люди платят деньги и потом пишут, что закончили три университета. Но это не образование в общепринятом смысле. Я видел случаи, когда зоопсихолог по образованию астроном, а подтверждением называет курс другого зоопсихолога, который математик. Такое тоже бывает – добавляет Клочко.

Эксперт подчеркивает, что перед началом работы с поведением животного нужно исключить проблемы со здоровьем. Часто агрессия или страх могут быть следствием боли или физиологических нарушений.

Когда животное становится агрессивным или чего-то боится – это может быть поведенческая проблема. Но нельзя исключать внутренние заболевания или боль. Пока вы не устраните причину боли, коррекция поведения не поможет. Поэтому в первую очередь – осмотр ветеринарного врача – подчеркивает специалист.

Что касается продолжительности работы с травмированными животными, все зависит от сложности случая. В среднем процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, а если результата нет длительное время, то стоит пересмотреть подход или искать другие причины.

В среднем, это от двух недель до трех месяцев. В сложных случаях дольше. Если после трех месяцев нет эффекта, значит либо проблема неразрешима, либо используются неправильные методы. Любое поведение можно скорректировать, за исключением поражений нервной системы - объясняет зоопсихолог.

Клочко подчеркивает, что зоопсихолог фактически работает не только с животным, а прежде всего с его владельцем. Именно человек должен научиться правильно реагировать на сигналы животного. Это наиболее эффективный путь изменений.

Зоопсихолог не живет с этой собакой или кошкой. Он работает с владельцем. Нужно научить человека видеть сигналы, которые подает животное, и правильно на них реагировать. Это самый эффективный способ изменить поведение – говорит Сергей Клочко.

Также, эксперт назвал признаки сильного стресса животного, на которые стоит обращать внимание владельцам.

Частое дыхание, слюноотделение, выпадение шерсти – это признаки стресса. Непроизвольное мочеиспускание и дефекация – очень сильный уровень стресса. А состояние, когда животное ни на что не реагирует – это запредельное торможение (Запредельное (охранительное) торможение – это защитная реакция нервной системы, возникающая, когда сила или длительность раздражителя превышают предел работоспособности нервных клеток). При агрессии собака, кроме рычания и оскала, может показывать белок глаза, напрягать хвост, прижимать или наоборот поднимать его, но люди не всегда замечают эти сигналы – подчеркивает эксперт.

Во время реабилитации, особенно, после войны или пережитых травм, животному нужен покой, объясняет зоопсихолог. Важно минимизировать раздражители и избегать жестких методов дрессировки. По словам эксперта, насильственные подходы только ухудшают состояние.

Нужно создать максимально спокойные условия. Можно зашторить окна, уменьшить шум, обеспечить мягкое общение, хорошую еду и выгул. Не стоит заниматься дрессировкой или отработкой команд – это может только ухудшить состояние. Если раздражители не повторяются, животное постепенно приходит в норму – объяснил эксперт.

Также, эксперт подчеркнул, что помощь зоопсихолога может быть эффективной в случае наличия соответствующего образования и опыта у специалиста.