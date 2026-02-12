Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Киев • УНН
Война вызывает у животных стресс и проблемы с поведением. Зоопсихолог Сергей Клочко объясняет, кто является настоящим специалистом и как работать с травмированными животными.
Война повлияла не только на людей, но и на животных – взрывы, сирены и изменение условий жизни часто вызывают у них сильный стресс и проблемы с поведением. В таких случаях владельцы все чаще задумываются, нужна ли помощь соответствующего специалиста. Подробнее о том, кто может считаться зоопсихологом и как на самом деле происходит работа с травмированными животными журналистке УНН рассказал зоопсихолог Сергей Клочко.
По словам эксперта, зоопсихолог – это не просто человек, который корректирует поведение собак или кошек. Речь идет о специалисте с высшим профильным образованием и научным опытом. Важно также понимать разницу между дрессировщиком и специалистом по поведению.
Прежде всего, это человек с высшим образованием. И, скорее всего, университетским. Это должен быть опыт работы в научном учреждении, потому что человек, который просто корректирует поведение собаки или кошки – это не зоопсихолог, а дрессировщик или специалист по коррекции поведения. Зоопсихолог – это специалист, который работает со всеми видами животных, у которых есть психика
Он уточняет, что профильным может быть образование на биологическом или психологическом факультете с соответствующей специализацией. Речь идет прежде всего о кафедрах зоологии или физиологии человека и животных. В то же время, короткие курсы или сертификаты нельзя считать полноценным образованием.
Есть много платных курсов при западных университетах, недельных или месячных. Люди платят деньги и потом пишут, что закончили три университета. Но это не образование в общепринятом смысле. Я видел случаи, когда зоопсихолог по образованию астроном, а подтверждением называет курс другого зоопсихолога, который математик. Такое тоже бывает
Эксперт подчеркивает, что перед началом работы с поведением животного нужно исключить проблемы со здоровьем. Часто агрессия или страх могут быть следствием боли или физиологических нарушений.
Когда животное становится агрессивным или чего-то боится – это может быть поведенческая проблема. Но нельзя исключать внутренние заболевания или боль. Пока вы не устраните причину боли, коррекция поведения не поможет. Поэтому в первую очередь – осмотр ветеринарного врача
Что касается продолжительности работы с травмированными животными, все зависит от сложности случая. В среднем процесс может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, а если результата нет длительное время, то стоит пересмотреть подход или искать другие причины.
В среднем, это от двух недель до трех месяцев. В сложных случаях дольше. Если после трех месяцев нет эффекта, значит либо проблема неразрешима, либо используются неправильные методы. Любое поведение можно скорректировать, за исключением поражений нервной системы
Клочко подчеркивает, что зоопсихолог фактически работает не только с животным, а прежде всего с его владельцем. Именно человек должен научиться правильно реагировать на сигналы животного. Это наиболее эффективный путь изменений.
Зоопсихолог не живет с этой собакой или кошкой. Он работает с владельцем. Нужно научить человека видеть сигналы, которые подает животное, и правильно на них реагировать. Это самый эффективный способ изменить поведение
Также, эксперт назвал признаки сильного стресса животного, на которые стоит обращать внимание владельцам.
Частое дыхание, слюноотделение, выпадение шерсти – это признаки стресса. Непроизвольное мочеиспускание и дефекация – очень сильный уровень стресса. А состояние, когда животное ни на что не реагирует – это запредельное торможение (Запредельное (охранительное) торможение – это защитная реакция нервной системы, возникающая, когда сила или длительность раздражителя превышают предел работоспособности нервных клеток). При агрессии собака, кроме рычания и оскала, может показывать белок глаза, напрягать хвост, прижимать или наоборот поднимать его, но люди не всегда замечают эти сигналы
Во время реабилитации, особенно, после войны или пережитых травм, животному нужен покой, объясняет зоопсихолог. Важно минимизировать раздражители и избегать жестких методов дрессировки. По словам эксперта, насильственные подходы только ухудшают состояние.
Нужно создать максимально спокойные условия. Можно зашторить окна, уменьшить шум, обеспечить мягкое общение, хорошую еду и выгул. Не стоит заниматься дрессировкой или отработкой команд – это может только ухудшить состояние. Если раздражители не повторяются, животное постепенно приходит в норму
Также, эксперт подчеркнул, что помощь зоопсихолога может быть эффективной в случае наличия соответствующего образования и опыта у специалиста.