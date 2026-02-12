$43.030.06
51.210.04
ukenru
Ексклюзив
16:21 • 78 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
16:03 • 1134 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
14:09 • 7620 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
13:47 • 12749 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
11:56 • 14889 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
11:18 • 18496 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
12 лютого, 09:49 • 20884 перегляди
Генштаб підтвердив ураження арсеналу ГРАУ ракетами "Фламінго" і підприємства ОПК рф
12 лютого, 09:16 • 27590 перегляди
Українець Гераскевич назвав "ціною гідності" дискваліфікацію МОК на Олімпіаді-2026Photo
12 лютого, 08:30 • 73609 перегляди
Олімпіада-2026: МОК офіційно повідомив про дискваліфікацію Гераскевича
Ексклюзив
11 лютого, 19:42 • 48781 перегляди
Списання тисяч гривень чайових: у Glovo заявили про технічний збій, гроші обіцяють повернути
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
90%
730мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Владислав Гераскевич закликав МОК припинити скандал і передати Україні генераториVideo12 лютого, 08:05 • 20920 перегляди
Українець Гераскевич вибув з Олімпіади-2026 через заборону "шолома пам'яті", планує апеляцію до САЅ12 лютого, 08:19 • 25366 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 37573 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 23940 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 8692 перегляди
Публікації
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету11:15 • 23958 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 71312 перегляди
Від "Доктора Пі" до "Справи Odrex": 5 найгучніших медичних скандалів Photo11 лютого, 12:28 • 63598 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити11 лютого, 10:54 • 65901 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
11 лютого, 09:00 • 74157 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Німеччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto14:29 • 5430 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України13:20 • 8734 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 37599 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 35714 перегляди
Ріанна з кільцем на пальці підігріває чутки про заручиниPhoto11 лютого, 14:59 • 37283 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Опалення

Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Війна викликає у тварин стрес та проблеми з поведінкою. Зоопсихолог Сергій Клочко пояснює, хто є справжнім фахівцем і як працювати з травмованими тваринами.

Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки

Війна вплинула не лише на людей, а й на тварин – вибухи, сирени та зміна умов життя часто викликають у них сильний стрес і проблеми з поведінкою. У таких випадках власники дедалі частіше замислюються, чи потрібна допомога відповідного фахівця. Детальніше про те, хто може вважатися зоопсихологом і як насправді відбувається робота з травмованими тваринами журналістці УНН розповів зоопсихолог Сергій Клочко.

За словами експерта, зоопсихолог - це не просто людина, яка коригує поведінку собак чи котів. Йдеться про фахівця з вищою профільною освітою та науковим досвідом. Важливо також розуміти різницю між дресирувальником і спеціалістом з поведінки.

Перш за все, це людина з вищою освітою. І, швидше за все, університетською. Це має бути досвід роботи у науковій установі, бо людина, яка просто коригує поведінку собаки чи кішки – це не зоопсихолог, а дресирувальник або спеціаліст з корекції поведінки. Зоопсихолог - це фахівець, який працює з усіма видами тварин, у яких є психіка 

– пояснює Клочко.

Як покращити догляд для збереження здоров'я домашнього улюбленця: поради ветеринара10.12.25, 19:30 • 39381 перегляд

Він уточнює, що профільною може бути освіта на біологічному або психологічному факультеті з відповідною спеціалізацією. Йдеться насамперед про кафедри зоології або фізіології людини і тварин. Натомість, короткі курси чи сертифікати не можна вважати повноцінною освітою.

Є багато платних курсів при західних університетах, тижневих чи місячних. Люди платять гроші й потім пишуть, що закінчили три університети. Але це не освіта в загальноприйнятому розумінні. Я бачив випадки, коли зоопсихолог за освітою астроном, а підтвердженням називає курс іншого зоопсихолога, який математик. Таке теж буває 

– додає Клочко.

Експерт наголошує, що перед початком роботи з поведінкою тварини потрібно виключити проблеми зі здоров’ям. Часто агресія або страх можуть бути наслідком болю чи фізіологічних порушень.

Коли тварина стає агресивною або чогось боїться - це може бути поведінкова проблема. Але не можна виключати внутрішні захворювання чи біль. Поки ви не усунете причину болю, корекція поведінки не допоможе. Тому в першу чергу – огляд ветеринарного лікаря 

– наголошує фахівець.

Дослідження ветеринарів: чи забувають коти своїх господарів та як працює їхня пам'ять05.01.26, 04:43 • 5216 переглядiв

Щодо тривалості роботи з травмованими тваринами, усе залежить від складності випадку. У середньому процес може тривати від кількох тижнів до кількох місяців, а якщо результату немає тривалий час,то варто переглянути підхід або шукати інші причини.

У середньому, це від двох тижнів до трьох місяців. У складних випадках довше. Якщо після трьох місяців немає ефекту, значить або проблема нерозв’язна, або використовуються неправильні методи. Будь-яку поведінку можна скоригувати, за винятком уражень нервової системи 

- пояснює зоопсихолог.

Клочко підкреслює, що зоопсихолог фактично працює не лише з твариною, а насамперед із її власником. Саме людина має навчитися правильно реагувати на сигнали тварини. Це найбільш ефективний шлях змін.

Зоопсихолог не живе з цією собакою чи кішкою. Він працює з власником. Потрібно навчити людину бачити сигнали, які подає тварина, і правильно на них реагувати. Це найефективніший спосіб змінити поведінку 

– каже Сергій Клочко.

Також, експерт назвав ознаки сильного стресу тварини, на які варто звертати увагу власникам.

Часте дихання, слиновиділення, випадіння шерсті - це ознаки стресу. Мимовільне сечовипускання та дефекація - дуже сильний рівень стресу. А стан, коли тварина ні на що не реагує – це позамежне гальмування (Позамежне (охоронне) гальмування - це захисна реакція нервової системи, що виникає, коли сила чи тривалість подразника перевищують межу працездатності нервових клітин). При агресії собака, окрім гарчання та оскалу, може показувати білок ока, напружувати хвіст, притискати або навпаки піднімати його, але люди не завжди помічають ці сигнали 

– наголошує експерт.

Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики28.11.25, 10:06 • 66640 переглядiв

Під час реабілітації, особливо, після війни чи пережитих травм, тварині потрібен спокій, пояснює зоопсихолог. Важливо мінімізувати подразники та уникати жорстких методів дресирування. За словами експерта, насильницькі підходи лише погіршують стан.

Потрібно створити максимально спокійні умови. Можна зашторити вікна, зменшити шум, забезпечити м’яке спілкування, хорошу їжу та вигул. Не варто займатися дресируванням чи відпрацюванням команд – це може лише погіршити стан. Якщо подразники не повторюються, тварина поступово приходить у норму 

– пояснив експерт.

Також, експерт наголосив, що допомога зоопсихолога може бути ефективною у випадку наявності відповідної освіти та досвіду у фахівця.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'я
Тварини
Війна в Україні