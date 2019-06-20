КСУ признал роспуск Рады конституционным
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Конституционный суд Украины признал Указ Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады Украины конституционным. Об этом УНН сообщил информированный источник.
По информации источника УНН, решение было принято 11 голосами “за”.
Всего в КСУ пока 17 судей.
Как сообщал УНН, 21 мая был обнародован указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов. Указ о роспуске Рады вступил в силу 23 мая.
24 мая в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 62 народных депутатов относительно конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.
Фактическое отсутствие коалиции в парламенте — основной аргумент АП во время доказательства в КСУ конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.
В то же время спикер ВР Андрей Парубий заявил, что передал КСУ документы по численности коалиции.
Напомним, в АП заявили, что Президент Владимир выполнит любое решение Конституционного суда о конституционности указа о роспуске Верховной Рады.