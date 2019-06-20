КСУ визнав розпуск Ради конституційним
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Конституційний суд України визнав Указ Президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної ради України конституційним. Про це УНН повідомило проінформоване джерело.
За інформацією джерела УНН, рішення було прийнято 11 голосами «за».
Усього у КСУ наразі 17 суддів.
Як повідомляв УНН, 21 травня було оприлюднено указ Президента України Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів. Указ про розпуск Ради набув чинності 23 травня.
24 травня до Конституційного суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
Фактична відсутність коаліції у парламенті - основний аргумент АП під час доведення у КСУ конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.
Водночас голова ВР Андрій Парубій заявив, що передав КСУ документи щодо чисельності коаліції.
Нагадаємо, в АП заявили, що Президент Володимир виконає будь-яке рішення Конституційного суду щодо конституційності указу про розпуск Верховної Ради.