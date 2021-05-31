КСУ на этой неделе возьмется за рынок земли
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Конституционный Суд Украины в четверг, 3 июня, планирует рассмотрение дела по конституционному представлению о конституционности закона о земельной реформе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию КСУ и представительницы парламента в Суде, народного депутата Ольги Совгири.
Цитата:
"На 3 июня в 10:00 запланировано заседание Конституционного Суда по делу по конституционных представлениях о конституционности Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" (т.н. закон о земельной реформе)", - сообщила Совгиря в Telegram-канале.
Позиция авторов конституционных представлений
Позиция конституционных представлений по этому поводу сводится к тезису, согласно которому свободное обращение именно земель сельскохозяйственного назначения подрывает основы суверенитета и независимости Украины, а также, что проведение "земельной реформы" возможно только в случае ее одобрения на всеукраинском референдуме, отмечала ранее Совгиря.
Детали
Рассмотрение дела о рынке земли в четверг касается только двух конституционных представлений - 48 народных депутатов и 53 народных депутатов.
Рассмотрение этого дела состоится в форме устного производства - с заслушиванием устных позиций участников по делу и привлеченных экспертов и с прямой трансляцией заседания. Посмотреть трансляцию и видеозапись заседания можно будет на сайте Конституционного Суда.
Добавим
Верховная Рада 28 апреля и 18 мая проголосовала два законопроекта, необходимые для завершения земельной реформы. Первый из них - о земельный децентрализации - уже вступил в силу, с исключениями. Так, есть еще есть принятый ВР законопроект № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли. Однако пока он не подписан.
Запуск рынка земли запланирован в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества относительно этого разнятся.
Дополнение
На этой неделе Конституционный Суд в соответствии с обнародованной повесткой дня планирует также продолжить рассмотрение таких дел:
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- по конституционному представлению народных депутатов относительно толкования положений Конституции Украины в аспекте возможности увольнения с должности председателя КГГА лица, избранного на должность Киевского городского головы;
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- по конституционной жалобе относительно конституционности пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины, который устанавливает особенности реализации за счет Государственного бюджета гарантий социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
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- по конституционной жалобе относительно конституционности положений пункта 2 части второй статьи 40 Жилищного кодекса относительно пребывания граждан на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий;
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- по двум конституционным жалобам относительно конституционности положений статьи 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях, согласно которым постановление апелляционного суда по делу об административном правонарушении является окончательным.
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