КСУ цього тижня візьметься за ринок землі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Конституційний Суд України у четвер, 3 червня, планує розгляд справи за конституційними поданнями щодо конституційності закону про земельну реформу. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію КСУ та представниці парламенту у Суді, народного депутата Ольги Совгирі.
Цитата:
"На 3 червня о 10:00 заплановано засідання Конституційного Суду у справі за конституційними поданнями щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ (т. зв. закон про земельну реформу)", - повідомила Совгиря у Telegram-каналі.
Позиція авторів конституційних подань
Позиція конституційних подань з цього приводу зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення "земельної реформи" можливо лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі, зазначала раніше Совгиря.
Деталі
Розгляд справи про ринок землі у четвер стосується лише двох конституційних подань - 48 народних депутатів та 53 народних депутатів.
Розгляд цієї справи відбудеться у формі усного провадження - із заслуховуванням усних позицій учасників у справі і залучених експертів та з прямою трансляцією засідання. Переглянути трансляцію і відеозапис засідання можна буде на сайті Конституційного Суду.
Додамо
Верховна Рада 28 квітня та 18 травня проголосувала два законопроекти, необхідні для завершення земельної реформи. Перший з них - про земельну децентралізацію - вже набув чинності, з виключеннями. Так, ще є ухвалений ВР законопроект № 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Однак наразі він не підписаний.
Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.
Доповнення
Цього тижня Конституційний Суд відповідно до оприлюдненого порядку денного планує також продовжити розгляд таких справ:
-
- за конституційним поданням народних депутатів щодо тлумачення положень Конституції України в аспекті можливості звільнення з посади голови КМДА особи, яка була обрана на посаду Київського міського голови;
-
- за конституційною скаргою щодо конституційності пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, який встановлює особливості реалізації за рахунок Державного бюджету гарантій соціального захисту громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
-
- за конституційною скаргою щодо конституційності положень пункту 2 частини другої статті 40 Житлового кодексу стосовно перебування громадян на обліку потребуючих поліпшення житлових умов;
-
- за двома конституційними скаргами щодо конституційності положень статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до яких постанова апеляційного суду в справі про адміністративне правопорушення є остаточною.
-