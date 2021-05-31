КСУ цього тижня візьметься за ринок землі

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"На 3 червня о 10:00 заплановано засідання Конституційного Суду у справі за конституційними поданнями щодо конституційності Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення“ (т. зв. закон про земельну реформу)", - повідомила Совгиря у Telegram-каналі.

Позиція авторів конституційних подань

Позиція конституційних подань з цього приводу зводиться до тези, згідно із якою вільний обіг саме земель сільськогосподарського призначення підриває засади суверенітету і незалежності України, а також, що проведення "земельної реформи" можливо лише у разі її схвалення на всеукраїнському референдумі, зазначала раніше Совгиря.

Деталі

Розгляд справи про ринок землі у четвер стосується лише двох конституційних подань - 48 народних депутатів та 53 народних депутатів.

Розгляд цієї справи відбудеться у формі усного провадження - із заслуховуванням усних позицій учасників у справі і залучених експертів та з прямою трансляцією засідання. Переглянути трансляцію і відеозапис засідання можна буде на сайті Конституційного Суду.

Додамо

Верховна Рада 28 квітня та 18 травня проголосувала два законопроекти, необхідні для завершення земельної реформи. Перший з них - про земельну децентралізацію - вже набув чинності, з виключеннями. Так, ще є ухвалений ВР законопроект № 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Однак наразі він не підписаний.

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.

Доповнення

Цього тижня Конституційний Суд відповідно до оприлюдненого порядку денного планує також продовжити розгляд таких справ: