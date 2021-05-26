Закон про земельну децентралізацію офіційно опублікували

Деталі

Закон спрямований на зміну землеустрою. Згідно з документом, землі державної власності за межами населених пунктів (крім земель, які потрібні державі для виконання її функцій) передаються в комунальну власність сільських, селищних, міських рад. Встановлено чіткий механізм фіксування у Державному земельному кадастрі меж громад, зокрема об’єднаних. Органи місцевого самоврядування отримують повноваження щодо зміни цільового призначення земельних ділянок приватної власності та затвердження детальних планів території за межами населених пунктів.

Окрім того, повноваження зі здійснення державного контролю за використанням та охороною земель надано обласним державним адміністраціям та виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім низки пунктів.

Доповнення

Закон є одним з необхідних для завершення земельної реформи перед запуском ринку землі у липні цього року. Його ухвалювали понад місяць через велику кількість - понад 3 тисячі - поправок, поданих до другого читання законопроекту.

Так, ще є ухвалений ВР законопроект № 2195, який запроваджує електронні аукціони з купівлі-продажу землі. Однак наразі він не підписаний.

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.