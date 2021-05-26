Закон о земельной децентрализации официально опубликовали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Закон Украины № 1423-IX по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который уже назвали законом о земельной децентрализации, опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 26 мая, передает УНН.
Детали
Закон направлен на изменение землеустройства. Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые необходимы государству для выполнения его функций) передаются в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Установлен четкий механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в частности объединенных. Органы местного самоуправления получают полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждению детальных планов территории за пределами населенных пунктов.
Кроме того, полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель предоставлены областным государственным администрациям и исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.
Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда пунктов.
Дополнение
Закон является одним из необходимых для завершения земельной реформы перед запуском рынка земли в июле этого года. Его принимали больше месяца из-за большого количества - более 3000 - поправок, поданных ко второму чтению законопроекта.
Так, еще есть принятый ВР законопроект № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли. Однако пока он не подписан.
Запуск рынка земли запланировано в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества относительно этого разнятся.