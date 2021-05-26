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Закон о земельной децентрализации официально опубликовали

Киев • УНН

 • 36022 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Закон Украины № 1423-IX по совершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который уже назвали законом о земельной децентрализации, опубликовано в газете Верховной Рады "Голос Украины" от 26 мая, передает УНН.

Закон о земельной децентрализации официально опубликовали

Детали

Закон направлен на изменение землеустройства. Согласно документу, земли государственной собственности за пределами населенных пунктов (кроме земель, которые необходимы государству для выполнения его функций) передаются в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов. Установлен четкий механизм фиксирования в Государственном земельном кадастре границ общин, в частности объединенных. Органы местного самоуправления получают полномочия по изменению целевого назначения земельных участков частной собственности и утверждению детальных планов территории за пределами населенных пунктов.

Кроме того, полномочия по осуществлению государственного контроля за использованием и охраной земель предоставлены областным государственным администрациям и исполнительным органам сельских, поселковых, городских советов.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме ряда пунктов.

Дополнение

Закон является одним из необходимых для завершения земельной реформы перед запуском рынка земли в июле этого года. Его принимали больше месяца из-за большого количества - более 3000 - поправок, поданных ко второму чтению законопроекта.

Так, еще есть принятый ВР законопроект № 2195, который вводит электронные аукционы по купле-продаже земли. Однако пока он не подписан.

Запуск рынка земли запланировано в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества относительно этого разнятся.

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