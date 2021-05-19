Рада розблокувала підписання "земельного" законопроекту

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“Всі постанови відхилені, тому закон може підписуватись і направлятись Президенту України”, — сказав перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Деталі

Автори постанови стверджують, що проект закону “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин” (№ 2194) було ухвалено з невідповідністю положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та процедури розгляду проекту закону, визначеної Регламентом ВР.

Зокрема, на думку нардепів, проект закону № 2194 нівелює норми Конституції України щодо зміни підходу до набуття у власність іноземцю, особі без громадянства чи іноземній юридичній особі земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Додамо

Верховна Рада на пленарному засіданні у середу, 28 квітня, ухвалила в другому читанні та в цілому проекту закону № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин, який “застопорив” роботу парламенту на більше ніж місяць.

Розгляд законопроекту до другого читання почався ще 16 березня. Народні депутати загалом розглянули 3128 пропозицій та поправок. Проходження законодавчої ініціативи фактично блокувало розгляд інших питань.

Напередодні, 18 травня, парламент проголосував і другий, фінальний законопроект для земельної реформи.

Запуск ринку землі заплановано в Україні вже влітку цього року. Думки політиків і суспільства щодо цього різняться.