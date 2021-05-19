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Рада разблокировала подписание "земельного" законопроекта

Киев • УНН

 • 47724 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 19 мая, не поддержала проект постановления № 2194-П и 11 альтернативных к нему об отмене решения о принятии изменений в Земельный кодекс, голосование за поправки к которому продолжалось в парламенте около месяца, передает корреспондент УНН.

Рада разблокировала подписание "земельного" законопроекта

Цитата:

"Все постановления отклонены, поэтому закон может подписываться и направляться Президенту Украины", - сказал первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

Детали

Авторы постановления утверждают, что проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений" (№ 2194) был принят с несоответствием положениям Конституции Украины, Декларации о государственном суверенитете Украины и процедуре рассмотрения проекта закона, определенной Регламентом ВР.

В частности, по мнению нардепов, проект закона № 2194 нивелирует нормы Конституции Украины относительно изменения подхода к приобретению в собственность иностранцу, лицу без гражданства или иностранному юридическому лицу земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Добавим

Верховная Рада на пленарном заседании в среду, 28 апреля, приняла во втором чтении и в целом проект закона № 2194 по усовершенствованию системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений, который "застопорил" работу парламента на более чем месяц.

Рассмотрение законопроекта ко второму чтению началось еще 16 марта. Народные депутаты в целом рассмотрели 3128 предложений и поправок. Прохождение законодательной инициативы фактически блокировало рассмотрение других вопросов.

Накануне, 18 мая, парламент проголосовал и второй, финальный законопроект для земельной реформы.

Запуск рынка земли запланирован в Украине уже летом этого года. Мнения политиков и общества в этом разнятся.

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