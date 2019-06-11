КСУ продолжил заседание по конституционности роспуска Рады

После перерыва участники заседания продолжили рассмотрение дела с вопроса народных депутатов представителю Президента в КСУ Федору Вениславскому. До перерыва многочисленные вопросы о позиции Главы государства ему задали судьи Конституционного суда.



Напомним, сегодня в 10 утра судьи Конституционного суда Украины начали заседание по делу относительно определения конституционности роспуска Верховной Рады Президентом Владимиром Зеленским.