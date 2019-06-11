КСУ продовжив засідання щодо конституційності розпуску Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України продовжив засідання щодо конституційності розпуску Верховної Ради після півгодинної перерви. Про це повідомила голова Конституційного суду України Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.
Після перерви учасники засідання продовжили розгляд справи з запитання народних депутатів представнику Президента у КСУ Федору Веніславському. До перерви численні питання щодо позиції Голови держави йому поставили судді Конституційного суду.
Нагадаємо, сьогодні о 10 ранку судді Конституційного суду України розпочали засідання у справі щодо визначення конституційності розпуску Верховної Ради Президентом Володимиром Зеленським.