КСУ вернулся с перерыва

После продолжения заседания председатель КСУ предоставила слово представителю Президента в Конституционном суде Федору Вениславскому. У него будет 30 минут для того, чтобы представить позицию Администрации Президента относительно конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады.

УНН транслирует заседание в прямом эфире на Facebook-странице агентства.

Напомним, фактическое отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательства в Конституционном суде конституционности указа Главы государства о роспуске Верховной Рады.