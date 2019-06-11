КСУ повернувся з перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Конституційний суд України повернувся після перерви і продовжив засідання. Про це повідомила голова КСУ Наталя Шаптала, передає кореспондент УНН.
Після продовження засідання голова КСУ надала слово представнику Президента в Конституційному суді Федору Веніславському. У нього буде 30 хвилин для того, щоб представити позицію Адміністрації Президента щодо конституційності указу Президента про розпуск Верховної Ради.
УНН транслює засідання наживо на Facebook-сторінці агентства.
Нагадаємо, фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.