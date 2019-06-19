КСУ планирует продолжить рассматривать конституционность указа о роспуске Рады 20 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Большая палата Конституционного Суда Украины планирует 20 июня продолжить рассмотрение дела о конституционности указа Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады. Об этом УНН сообщает со ссылкой на проект повестки дня КСУ.
“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов”, — указано в сообщении.
Как отмечается, это будет закрытая часть пленарного заседания.
Фактическая отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательств в Конституционном суде о конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.
Также напомним, председатель ВР Андрей Парубий передал КСУ документы по численности коалиции.