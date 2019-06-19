КСУ планирует продолжить рассматривать конституционность указа о роспуске Рады 20 июня

“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов”, — указано в сообщении.

Как отмечается, это будет закрытая часть пленарного заседания.

Фактическая отсутствие коалиции в парламенте станет основным аргументом Администрации Президента Украины во время доказательств в Конституционном суде о конституционности указа главы государства о роспуске Верховной Рады.

Также напомним, председатель ВР Андрей Парубий передал КСУ документы по численности коалиции.