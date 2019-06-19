КСУ планує продовжити розгляд конституційності указу щодо розпуску Ради 20 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Велика палата Конституційного Суду України планує 20 червня продовжити розгляд справи про конституційність указу Президента України Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради. Про це УНН повідомляє з посиланням на проект порядку денного КСУ.
“Продовження розгляду справи за конституційним поданням 62 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Указу Президента України “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів”, — вказано у повідомленні.
Як зазначається, це буде закрита частина пленарного засідання.
Фактична відсутність коаліції у парламенті стане основним аргументом Адміністрації Президента України під час доведення у Конституційному суді конституційності указу Глави держави про розпуск Верховної Ради.
Також нагадаємо, голова ВР Андрій Парубій передав КСУ документи щодо чисельності коаліції.