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Крупное ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: начато расследование

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Прокуратура начала досудебное расследование по факту крупного ДТП в Николаевской области, где погибло 12 человек. Авария произошла из-за выезда водителя Nissan на встречную полосу, что спровоцировало опрокидывание микроавтобуса и столкновение с грузовиком.

Крупное ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: начато расследование

В Офисе Генерального прокурора заявили, что по факту масштабного ДТП в Николаевской области, в котором погибло 12 человек, начато досудебное расследование, передает УНН

Под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины 

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, авария произошла 4 июля 2026 года около 07:42 на автодороге "Одесса – Мелитополь – Новоазовск" возле перекрестка с дорогой на село Счастливое Николаевского района с участием автомобилей Mercedes-Benz Sprinter, Volvo и Nissan.

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По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan выехал на встречную полосу, создав аварийную ситуацию для микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. 

Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель микроавтобуса съехал на обочину, потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось, выехало на встречную полосу и влетело в грузовик Volvo.

В результате катастрофы погибли водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Еще шестеро человек, среди которых 15-летняя девушка, госпитализированы в медицинские учреждения Николаева с травмами различной степени тяжести.

Сейчас водителя Nissan разыскали и с ним проводятся следственные действия, по результатам которых его действиям будет дана надлежащая правовая оценка.

Расследование продолжается.

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Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП