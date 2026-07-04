Крупное ДТП с 12 погибшими в Николаевской области: начато расследование

Прокуратура начала досудебное расследование по факту крупного ДТП в Николаевской области, где погибло 12 человек. Авария произошла из-за выезда водителя Nissan на встречную полосу, что спровоцировало опрокидывание микроавтобуса и столкновение с грузовиком.