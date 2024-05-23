Крупнейший производитель спирта и государственный монополист "Укрспирт" оказался на грани банкротства

ГП "Укрспирт", который является крупнейшим на украинском рынке, с апреля 2023 года полностью прекратил производственную деятельность и имеет многомиллионную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами. Об этом говорится в выводах Госаудитслужбы Украины по результатам финансового аудита деятельности Государственного предприятия "Укрспирт", пишет УНН.

Детали

В 2020 году началась демонополизация и реформирование спиртовой отрасли, согласно которым в государственный бюджет должно было поступить примерно 5 миллиардов гривен.

Приватизацию мест осуществления деятельности (МПД) и хранения спирта ГП "Укрспирт" планировалось завершить до 2021 года в соответствии с Программой реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы.

Однако по состоянию на 1 апреля 2024 года остаются неприватизированными 8 предприятий, входящих в ГП "Укрспирт", из-за чего предприятие не получило 95,7 млн грн запланированных поступлений от приватизации, которые должен был оплатить победитель аукциона по балансовой стоимости имущества.

Кроме того, предприятие понесло более 70 млн грн дополнительных расходов на содержание неработающих предприятий и потеряло активов на 5,2 млн гривен. Это привело к тому, что ГП "Укрспирт" не смогло погасить просроченную задолженность перед государственным бюджетом и другими кредиторами до конца 2023 года.

Из-за неэффективных управленческих решений бывшего руководства относительно несвоевременного выполнения решения Антимонопольного комитета Украины, предприятие также понесло непроизводительные расходы на уплату пени в размере 33 млн гривен. Общая сумма выявленных недостатков и нарушений в использовании имущества и средств предприятия превысила 330 млн гривен.

Отдельно аудиторы обращают внимание, что невыполнение ГП "Укрспирт" своих обязательств перед бюджетом и контрагентами (из-за недостатка оборотных средств) приведет к дополнительным расходам из-за уплаты штрафных санкций в размере 29,3 млн грн и в случае вынесения судами решений в пользу истцов по другим делам, - на сумму 8,4 млн гривен.

Напомним

Бывшего заместителя директора филиала государственного предприятия "Укрликтравы" будут судить за растрату более 1,2 млн грн из государственного бюджета путем злоупотребления служебным положением и завышение цены контрактов на поставку семян кукурузы с частной компанией.