Найбільший виробник спирту та державний монополіст "Укрспирт" опинився на межі банкрутства
Київ • УНН
Найбільший в Україні виробник спирту ДП "Укрспирт" повністю припинив виробничу діяльність і має багатомільйонну заборгованість перед державним бюджетом.
ДП "Укрспирт", який є найбільшим на українському ринку, з квітня 2023 року повністю припинив виробничу діяльність і має багатомільйонну заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами. Про це йдеться у висновках Держаудитслужби України за результатами фінансового аудиту діяльності Державного підприємства "Укрспирт", пише УНН.
Деталі
У 2020 році розпочалася демонополізація та реформування спиртової галузі, згідно з якими до державного бюджету мало надійти приблизно 5 мільярдів гривень.
Приватизацію місць провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП "Укрспирт" планувалося завершити до 2021 року відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020–2023 роки.
Однак станом на 1 квітня 2024 року залишаються неприватизованими 8 підприємств, що входять до ДП "Укрспирт", через що підприємство не отримало 95,7 млн грн запланованих надходжень від приватизації, що мала сплатити переможець аукціону за балансовою вартістю майна.
Крім того, підприємство зазнало понад 70 млн грн додаткових витрат на утримання непрацюючих підприємств та втратило активів на 5,2 млн гривень. Це призвело до того, що ДП "Укрспирт" не змогло погасити прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами до кінця 2023 року.
Через неефективні управлінські рішення колишнього керівництва щодо несвоєчасного виконання рішення Антимонопольного комітету України, підприємство також зазнало непродуктивних витрат на сплату пені в розмірі 33 млн гривень. Загальна сума виявлених недоліків та порушень у використанні майна і коштів підприємства перевищила 330 млн гривень.
Окремо аудитори звертають увагу, що невиконання ДП "Укрспирт" своїх зобов’язань перед бюджетом та контрагентами (через нестачу обігових коштів) призведе до додаткових витрат через сплату штрафних санкцій у розмірі 29,3 млн грн та у разі винесення судами рішень на користь позивачів за іншими справами, – на суму 8,4 млн гривень.
Нагадаємо
Колишнього заступника директора філії державного підприємства "Укрліктрави" судитимуть за розтрату понад 1,2 млн грн з державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем та завищення ціни контрактів на постачання насіння кукурудзи з приватною компанією.