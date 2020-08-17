Ледяной покров Гренландии растаял до точки невозврата - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Ученые из Университета штата Огайо заявили, что ледяной покров Гренландии продолжит таять даже в том случае, если человечество остановит климатический кризис, пишет УНН со ссылкой на издание Nature.
Ежегодно Гренландия сбрасывает в океан более 280 млрд тонн льда. Это одна из главных причин, почему повышается уровень Мирового океана на миллиметр в год.
По прогнозам исследователей, к концу века уровень воды поднимется почти на метр. Это ставит под угрозу прибрежные штаты США и островные государства.
“Сейчас мы наблюдаем спокойный ледяной покров, но уже в ближайшем будущем начнется фаза быстрого таяния”, — говорят ученые. Остановить это вряд ли получится.
Для своих исследований команда использовала спутниковые данные о Гренландии за последние 40 лет. С 2000 года ледяной щит истончается настолько быстро, что новый покров просто не успевает скопиться.
Также отметим, что при пожарах в Арктике в июне в атмосферу выброшен рекордный объем углекислого газа.