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The New York Times: під час пожеж в Арктиці у червні в атмосферу стався викид рекордного об'єму вуглекислого газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Пожежі в Арктиці у червні стали причиною викиду в атмосферу 59 млн тонн вуглекислого газу, що стало рекордом за останні 18 років спостережень. Про це повідомила у вівторок газета The New York Times з посиланням на результати досліджень, проведених Європейським центром середньострокових метеопрогнозів, пише УНН.

За інформацією видання, викид таких істотних обсягів вуглекислого газу сприяє загальному потеплінню клімату і прискоренню танення вічної мерзлоти. Крім того, як зазначила газета, “дим від пожеж у Сибіру, схоже, поширюється над північною частиною Тихого океану і досягає штатів на північному заході США”.

Процес потепління в Арктиці йде в два з половиною рази швидше, ніж в середньому на планеті, а ґрунти в цьому регіоні стали значно сухішими, вважають фахівці. “Підвищення температури і зменшення вмісту вологи в поверхневому шарі ґрунту створюють умови для того, щоб пожежі поширювалися на більшій території і ставали більш тривалими”, — наводить The New York Times думку експерта Європейського центру середньострокових метеопрогнозів Марка Перрінгтона.

Аномально високі температури в Арктиці можуть служити вказівкою на те, що нинішній рік стане одним з п’яти найтепліших за весь час метеоспостережень, зазначило видання, пославшись, зокрема, на те, що в російському Верхоянську температура 20 червня піднімалася до 38 градусів Цельсія, а середня температура в Європі у червні була на 1,3 градуса вище за аналогічний показник за період з 1981 по 2010 рік.

Додамо, що Гренландія планує продавати воду танучих льодовиків.

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