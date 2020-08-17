Крижаний покрив Гренландії розтанув до точки неповернення - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Вчені з Університету штату Огайо заявили, що крижаний покрив Гренландії продовжить танути навіть в тому випадку, якщо людство зупинить кліматичну кризу, пише УНН з посиланням на видання Nature.
Щорічно Гренландія скидає в океан більше 280 млрд тонн льоду. Це одна з головних причин, чому підвищується рівень Світового океану на міліметр на рік.
За прогнозами дослідників, до кінця століття рівень води підніметься майже на метр. Це ставить під загрозу прибережні штати США і острівні держави.
“Зараз ми спостерігаємо спокійний крижаний покрив, але вже в найближчому майбутньому почнеться фаза швидкого танення”, — говорять вчені. Зупинити це навряд чи вийде.
Для своїх досліджень команда використовувала супутникові дані про Гренландію за останні 40 років. З 2000 року крижаний щит стає тоншим настільки швидко, що новий покрив просто не встигає зібратися.
Також відзначимо, що при пожежах в Арктиці в червні в атмосферу викинуто рекордний обсяг вуглекислого газу.