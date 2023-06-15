Кривой Рог: показали последствия ракетного удара армии рф

Детали

Около 4-х утра враг нанес ракетный удар по промышленным объектам в Кривом Роге.

Ранен мужчина, разрушены здания предприятия, сообщили в МВД. Раненый, по данным Офиса Генпрокурора, госпитализирован в больницу.

"Повреждены два промышленных предприятия, шиномонтаж, автомобили, газопровод", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным Офиса Генпрокурора, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения.