Кривой Рог: показали последствия ракетного удара армии рф
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Правоохранители показали последствия ракетного удара российских войск в Кривом Роге Днепропетровской области, где были атакованы в том числе промышленные предприятия. Фото обнародовали МВД и Офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
Около 4-х утра враг нанес ракетный удар по промышленным объектам в Кривом Роге.
Ранен мужчина, разрушены здания предприятия, сообщили в МВД. Раненый, по данным Офиса Генпрокурора, госпитализирован в больницу.
"Повреждены два промышленных предприятия, шиномонтаж, автомобили, газопровод", - сообщили в Офисе Генпрокурора.
По данным Офиса Генпрокурора, начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Ночью враг атаковал ракетами Кривой Рог, в результате обстрела один человек получил ранения.