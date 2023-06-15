Кривий Ріг: показали наслідки ракетного удару армії рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Правоохоронці показали наслідки ракетного удару російських військ у Кривому Розі Дніпропетровської області, де були атаковані у тому числі промислові підприємства. Фото оприлюднили МВС та Офіс Генпрокурора, пише УНН.
Деталі
Близько 4-ї ранку ворог завдав ракетний удар по промислових об'єктах у Кривому Розі.
Поранено чоловіка, зруйновано будівлі підприємства, повідомили у МВС. Пораненого, за даними Офісу Генпрокурора, госпіталізовано до лікарні.
"Пошкоджено два промислові підприємства, шиномонтаж, автівки, газопровід", - повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними Офісу Генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Вночі ворог атакував ракетами Кривий Ріг, внаслідок обстрілу одна людина отримала поранення.