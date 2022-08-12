Крымским татарам начали выдавать долгосрочных видов на жительство в Турции

Детали



Согласно турецкому законодательству, для получения вида на долгосрочное жительство лицо, не являющееся гражданином Турции, должно непрерывно проживать в стране в течение 8 лет. Но с августа введена практика выдачи вида на долгосрочное жительство, которые дают крымским татарам «право бессрочно находиться» в стране. Те, кто хочет воспользоваться этим правом, смогут обратиться в провинциальные управления миграционной администрации с необходимыми документами после записи на «e-ikamet.goc.gov.tr».

Согласно официальным данным, долгосрочный вид на жительство имеют 75% иностранцев, проживающих в Турции, с тюркскими корнями. Так, только 5% проживающих в Турции иностранцев имеют долгосрочное разрешение на проживание.

Дополнение

В приложении госуслуг "Дія" стартовало бета-тестирование пенсионного удостоверения и виды на временное или постоянное проживание.