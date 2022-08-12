Кримським татарам почали видавати довгострокові дозволи на проживання в Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Міграційна служба МВС Туреччини з початку серпня розпочала видачу довгострокових посвідок на проживання кримським татарам. За ними визнали статус «співвітчизників з тюркським корінням». Раніше під цей статус підпадали турки-ошук, уйгури, етнічні турки з Болгарії та Греції. Про це повідомляє турецьке видання Anadolu, інформує УНН.
Деталі
Відповідно до турецького законодавства, для отримання посвідки на довгострокове проживання особа, яка не є громадянином Туреччини, має безперервно проживати в країні протягом 8 років. Так, із серпня запроваджено практику видачі посвідок на довгострокове проживання, які дають кримським татарам «право безстроково перебувати» в країні.
Ті, хто хоче скористатися цим правом, зможуть звернутися до провінційних управлінь міграційної адміністрації з необхідними документами після запису на «e-ikamet.goc.gov.tr».
Згідно з офіційними даними, довгострокову посвідку на проживання мають 75% іноземців, що проживають в Туреччині, з тюркським корінням. При цьому лише 5% іноземців, які проживають у Туреччині, мають довгостроковий дозвіл на проживання.
Доповнення
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