У "Дії" з'являться нові документи: почали тестувати пенсійне та посвідку на проживання

Цитата

"Запускаємо бета-тест пенсійного посвідчення та е-посвідки в "Дії". Невдовзі українці зможуть скористатися двома необхідними документами в застосунку "Дія" – пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове або постійне проживання", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).

Для тестування посвідки потрібно мати посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року, банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID та смартфон із NFC.

Щоб взяти участь у бета-тестуванні, потрібно зареєструватися за посиланням.

Нагадаємо

"Дія" здобула бронзового "Каннського лева".