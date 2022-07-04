У "Дії" з'являться нові документи: почали тестувати пенсійне та посвідку на проживання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. У застосунку держпослуг "Дія" стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Мінцифри.
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"Запускаємо бета-тест пенсійного посвідчення та е-посвідки в "Дії". Невдовзі українці зможуть скористатися двома необхідними документами в застосунку "Дія" – пенсійним посвідченням та посвідкою на тимчасове або постійне проживання", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Для тестування пенсійного посвідчення потрібно мати пенсійне посвідчення, видане з 2014 року (пластикове або у вигляді платіжної картки).
Для тестування посвідки потрібно мати посвідку у вигляді пластикової картки з безконтактним електронним носієм, видану після 25 квітня 2018 року, банківський рахунок для авторизації в "Дії" через BankID та смартфон із NFC.
Щоб взяти участь у бета-тестуванні, потрібно зареєструватися за посиланням.
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