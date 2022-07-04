В "Дие" появятся новые документы: начали тестировать пенсионное и вид на жительство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. В приложении госуслуг "Дия" стартовало бета-тестирование пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное жительство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минцифры.
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"Запускаем бета-тест пенсионного удостоверения и е-вида в "Дие". Вскоре украинцы смогут воспользоваться двумя необходимыми документами в приложении "Дия" – пенсионным удостоверением и видом на временное или постоянное жительство", – говорится в сообщении.
Детали
Для тестирования пенсионного удостоверения нужно иметь пенсионное удостоверение, выданное с 2014 года (пластиковое или в виде платежной карты).
Для тестирования вида нужно иметь вид в виде пластиковой карты с бесконтактным электронным носителем, выданный после 25 апреля 2018 года, банковский счет для авторизации в "Дие" через BankID и смартфон с NFC.
Чтобы принять участие в бета-тестировании, нужно зарегистрироваться по ссылке.
Напомним
"Дия" получила бронзового "Каннского льва".