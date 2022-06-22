"Дія" отримала бронзового "Каннського Лева"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Отримали першого "Каннського Лева" за Дію. Про це повідомив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, передає УНН.
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“Бронзовою статуеткою Дію відзначили в категорії Creative Business Transformation. Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна!” — написав Федоров.
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Раніше Федоров повідомив, що бренд Дія увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників “Каннські леви 2022”.
“Дія” претендувала на нагороди у двох категоріях — “Service Design” та “Experience Transformation”.
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