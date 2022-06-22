"Дія" отримала бронзового "Каннського Лева"

Цитата

“Бронзовою статуеткою Дію відзначили в категорії Creative Business Transformation. Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна!” — написав Федоров.

Додамо

Раніше Федоров повідомив, що бренд Дія увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників “Каннські леви 2022”.

“Дія” претендувала на нагороди у двох категоріях — “Service Design” та “Experience Transformation”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через "Дію" на українську армію зібрали вже 80 млн грн