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13:44 • 20160 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 28174 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 36644 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 12924 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 52060 просмотра

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"Дія" получила бронзового "Каннского Льва"

"Дія" получила бронзового "Каннского Льва"

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Получили первого "Каннского Льва" за Дію. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.

Цитата

“Бронзовой статуэткой Дію отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency. Теперь официально креативная цифровая страна!” — написал Федоров.

Добавим

Ранее Федоров сообщил, что бренд Дія вошел в шортлист международного фестиваля креативщиков “Каннские львы 2022”.

“Дія” претендовала на награды в двух категориях — “Service Design” и “Experience Transformation”.

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