"Дія" получила бронзового "Каннского Льва"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Получили первого "Каннского Льва" за Дію. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, передает УНН.
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“Бронзовой статуэткой Дію отметили в категории Creative Business Transformation. Спасибо нашей команде и Fedoriv Agency. Теперь официально креативная цифровая страна!” — написал Федоров.
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Ранее Федоров сообщил, что бренд Дія вошел в шортлист международного фестиваля креативщиков “Каннские львы 2022”.
“Дія” претендовала на награды в двух категориях — “Service Design” и “Experience Transformation”.
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