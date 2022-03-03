Через "Дію" на українську армію зібрали вже 80 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Через державний сервіс "Дія" для української армії лише за п'ять днів зібрали вже 80 мільйонів гривень. Про це повідомляють у Мінцифрі, пише УНН.
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"80 млн гривень зібрано на українську армію через Дію. Таку суму перерахували на допомогу військовим 85 тисяч користувачів застосунку. І це за 5 днів, як ми запустили послугу "Допоможи армії" в Дії", - йдеться у повідомленні.
Як вказують у Мінцифрі, переказати кошти дуже просто, за кілька кліків у смартфоні - в оновленому застосунку "Дія" обрати "Допомогти армії".
Доповнення
24 лютого Нацбанк відкрив спецрахунок для збору коштів на потреби армії.
Станом на 2 березня 2022 року на спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Збройних Сил України, загалом було перераховано більше ніж 6 млрд грн в еквіваленті.
Зокрема понад 253,5 млн грн в еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті.