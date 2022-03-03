Через приложение "Дія" на украинскую армию собрали уже 80 млн грн

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"80 млн гривен собрано на украинскую армию через "Дія". Такую сумму перечислили в помощь военным 85 тысяч пользователей приложения. И это за 5 дней, как мы запустили услугу "Помоги армии" в "Дія", - говорится в сообщении.

Как указывают в Минцифре, перевести средства очень просто, за несколько кликов в смартфоне - в обновленном приложении "Дія" выбрать "Помочь армии".

Дополнение

24 февраля Нацбанк открыл спецсчет для сбора средств на нужды армии.

По состоянию на 2 марта 2022 года на спецсчет, который Национальный банк открыл для поддержки Вооруженных Сил Украины, всего было перечислено более чем 6 млрд грн в эквиваленте.

В частности, более 253,5 млн грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте.