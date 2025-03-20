Крым - украинский, мы с Трампом не обсуждали вопрос признания его российским - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос признания Крыма российской территорией, и подчеркнул, что Крым - это украинский полуостров. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии, передает УНН.

Украинский полуостров Крым… Трамп со мной не поднимал этого вопроса. Мы когда-то говорили с ним о Крыме еще в сентябре в Нью-Йорке. Просто его интересовало, как это выглядит. Почему украинцы так любят, потому что он слышал, что украинцы очень любят Крым. Мы просто об этом говорили. Я ему сказал, что это уникальная природа, это наша неотъемлемая часть, это наш украинский полуостров. Без украинцев Крым умирает, потому что вся логистика связана с материковой Украиной - вода, логистика. Самое главное для туризма? Все вам скажут - туристы. В Крыму 11 лет нет туризма. В Крым приезжали летом 3 млн туристов. 2,8 млн - украинцы - сказал Зеленский.

Напомним

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на сообщение в СМИ о том, что президент США Дональд Трамп может официально признать оккупированный Крым российской территорией в рамках соглашения о прекращении огня.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность признания украинского Крыма российской территорией во время будущего соглашения о прекращении войны между рф и Украиной.

Захватчики свозят загрязненный мазутом грунт из Анапы в Крым, не утилизируя его должным образом. Это грозит экологической катастрофой на полуострове и отравляет водные ресурсы.