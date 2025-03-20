Крим - український, ми з Трампом не обговорювали питання визнання його російським - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не обговорював з президентом США Дональдом Трампом питання визнання Криму російською територією, та наголосив, що Крим - це український півострів. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єром Норвегії, передає УНН.

Український півострів Крим… Трамп зі мною не порушував цього питання. Ми колись говорили з ним про Крим ще у вересні у Нью-Йорку. Просто його цікавило, як це виглядає. Чому українці так люблять, бо він чув, що українці дуже люблять Крим. Ми просто про це говорили. Я йому сказав, що це унікальна природа, це наша невід’ємна частина, це наш український півострів. Без українців Крим вмирає, бо вся логістика пов’язана з материковою Україною - вода, логістика. Найголовніше для туризму? Всі вам скажуть - туристи. В Криму 11 років немає туризму. В Крим приїжджали влітку 3 млн туристів. 2,8 млн - українці - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відреагував на повідомлення у ЗМІ про те, що президент США Дональд Трамп може офіційно визнати окупований Крим російською територією в рамках угоди про припинення вогню.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією під час майбутньої угоди про припинення війни між рф та Україною.

Загарбники звозять забруднений мазутом ґрунт з Анапи в Крим, не утилізуючи його належним чином. Це загрожує екологічною катастрофою на півострові та отруює водні ресурси.