Криклий рассказал, почему так долго "лежал" Delfi

Он пояснил, что министерство по поручению Президента занялось этой проблемой только в конце июля. К тому времени это право было за судовладельцем.

"По международной конвенции по морскому праву судовладелец имеет право в течение года самостоятельно это делать. Судовладелец так и не смог и не хотел самостоятельно передавать право государству, поэтому решением комиссии по техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мы это признали чрезвычайным событием, передали вопрос в сферу ответственности Администрации морских портов, а они провели отбор решений по подъему судна. Были самые разные: дорогие, дешевые... компания "Трансшип" оказалась качественным, и здесь как "солнце после затмения" появилась и компания "Бруклин - Киев", которая сказала, что они готовы это все оплатить, поскольку они стивидор Одессы, одесситы, и хотят, чтобы это скорее закончилось", - сообщил Криклий.

Ранее Криклий рассказал, что полузатонувший в Одессе танкер Delfi подняли.