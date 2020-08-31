Криклій розповів, чому так довго "лежав" Delfi

Він пояснив, що міністерство за дорученням Президента зайнялось цією проблемою лише наприкінці липня. До того часу це право було за судновласником.

"За міжнародною конвенцією з морського права судновласник має право протягом року самостійно це робити. Судновласник так і не зміг і не хотів самостійно передавати право державі, тому рішенням комісії з техногенної та екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ми це визнали надзвичайною подією, передали питання у сферу відповідальності Адміністрації морських портів, а вони провели відбір рішень з підйому судна. Були найрізноманітніші: дорожчі, дешевші... Компанія "Трансшип" виявилася найякіснішим, і тут як "сонце після затемнення" з’явилася і компанія "Бруклін — Київ", яка сказала, що вони готові це все оплатити, оскільки вони стивідор Одеси, одесити, і хочуть, щоб це скоріше закінчилося", — повідомив Криклій.

Раніше Криклій розповів, що напівзатонулий в Одесі танкер Delfi підняли.