кремль еще больше «закручивает гайки» населению на ВОТ - Сопротивление

На временно оккупированных территориях россияне вводят запрет на пополнение счетов баланса мобильного без паспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр национального Сопротивления.

Детали

Оккупанты усиливают контроль над жителями, усложняя доступ к мобильной связи.

Отныне если житель хочет пополнить баланс мобильной связи наличными - он должен дать паспорт или авторизоваться через портал государственных услуг. Таким образом враг планирует отслеживать реальных владельцев номеров, а также это является элементом принудительной паспортизации - информирует Сопротивление.

Отмечается, что для пополнения счета и дальнейшего общения украинец теперь должен иметь удостоверение или паспорт гражданина рф. Также репрессивный аппарат кремля будет более эффективно отслеживать владельцев номеров.

Цели кремля:

- Контроль за связью. Враг стремится определить реальных владельцев номеров.

- Давление на украинцев. Без российского паспорта или удостоверения доступ к связи фактически блокируется.

Репрессии обостряются

«Эти меры - очередной инструмент принудительной паспортизации и притеснений для тех, кто не принимает российское гражданство», - отмечает Центр национального сопротивления.

Как действовать?

Следуйте советам из раздела «Практические советы» на портале Спроьтву.

Дополнение

российские оккупанты запускают чат-бот для проведения будущих незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.