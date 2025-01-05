російські загарбники запускають чат-бот для проведення незаконних виборів на ТОТ України - Спротив
Київ • УНН
росія створює чат-бот для організації незаконних виборів на окупованих територіях України у 2025-2026 роках. Мета - збільшити кількість "депутатів" від захоплених областей у держдумі рф.
російські окупанти запускають чат-бот для проведення майбутніх незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву, пише УНН.
Деталі
Росіяни активно ведуть підготовку до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування. Для "ефективності" цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе "виборцям" віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.
Повідомляється, що незаконні вибори на тимчасово захоплених територіях мають відбутися 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Відомо, що цим передбачається створення передумов для збільшення кількості "депутатів" від цих територій у держдумі рф.
Таким чином, кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті
У Центрі національного спротиву нагадують, що кожен, хто йде на співпрацю з окупантами або ж залучається до "легітимізації" окупації українських земель, буде виявлений і покараний. Та закликають усіх небайдужих допомагати Руху опору виявляти таких запроданців.
Нагадаємо
росія планує провести телеміст між окупованим Кримом та західними країнами для виправдання своєї агресії. Окупанти шукають партнерів на Заході для поширення наративів про "нацизм в Україні".