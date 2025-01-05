російські загарбники запускають чат-бот для проведення незаконних виборів на ТОТ України - Спротив

російські окупанти запускають чат-бот для проведення майбутніх незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву, пише УНН.

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Росіяни активно ведуть підготовку до чергових незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України під час єдиного дня голосування. Для "ефективності" цього фейкового заходу запускають чат-бот, який допоможе "виборцям" віддати свій голос за потрібного кандидати або ж поскаржитись.

Повідомляється, що незаконні вибори на тимчасово захоплених територіях мають відбутися 14 вересня 2025 року та 20 вересня 2026 року. Відомо, що цим передбачається створення передумов для збільшення кількості "депутатів" від цих територій у держдумі рф.

Таким чином, кремль намагається зміцнити свою владу на захоплених територіях України, зокрема в Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях. Путінський режим сподівається на створення вигаданого представництва цих областей у російському парламенті