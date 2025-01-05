российские захватчики запускают чат-бот для проведения незаконных выборов на ВОТ Украины - Сопротивление
Киев • УНН
россия создает чат-бот для организации незаконных выборов на оккупированных территориях Украины в 2025-2026 годах. Цель - увеличить количество "депутатов" от захваченных областей в госдуме рф.
российские оккупанты запускают чат-бот для проведения будущих незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении Центра Национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Россияне активно ведут подготовку к очередным незаконным выборам на временно оккупированных территориях Украины во время единого дня голосования. Для "эффективности" этого фейкового мероприятия запускают чат-бот, который поможет "избирателям" отдать свой голос за нужного кандидата или пожаловаться.
Сообщается, что незаконные выборы на временно захваченных территориях должны состояться 14 сентября 2025 года и 20 сентября 2026 года. Известно, что этим предполагается создание предпосылок для увеличения количества "депутатов" от этих территорий в госдуме рф.
Таким образом, кремль пытается укрепить свою власть на захваченных территориях Украины, в частности в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях. Путинский режим надеется на создание вымышленного представительства этих областей в российском парламенте
В Центре национального сопротивления напоминают, что каждый, кто идет на сотрудничество с оккупантами или привлекается к "легитимизации" оккупации украинских земель, будет обнаружен и наказан. И призывают всех неравнодушных помогать Движению сопротивления выявлять таких предателей.
Напомним
россия планирует провести телемост между оккупированным Крымом и западными странами для оправдания своей агрессии. Оккупанты ищут партнеров на Западе для распространения нарративов о "нацизме в Украине".