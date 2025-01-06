кремль ще більше “закручує гайки” населенню на ТОТ - Спротив

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Окупанти запровадили нові правила поповнення мобільного балансу на ТОТ - тепер тільки за паспортом рф або через держпортал. Це частина примусової паспортизації та посилення контролю над населенням.

На тимчасово окупованих територіях росіяни вводять заборону на поповнення рахунків балансу мобільного без паспорта. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр національного Спротиву.

Деталі

Окупанти посилюють контроль над мешканцями, ускладнюючи доступ до мобільного зв’язку.

Відтепер якщо мешканець хоче поповнити баланс мобільного зв’язку готівкою – він має дати паспорт чи авторизуватись через портал державних послуг. Таким чином ворог планує відстежувати реальних власників номерів, а також це є елементом примусової паспортизації

- інформує Супротив.

Зазначається, що для поповнення рахунку й подальшого спілкування українець тепер має мати посвідку чи паспорт громадянина рф. Також репресивний апарат кремля буде більше ефективно відстежувати власників номерів.

Цілі кремля:

- Контроль за зв’язком. Ворог прагне визначити реальних власників номерів.

- Тиск на українців. Без російського паспорта чи посвідки доступ до зв’язку фактично блокується.

Репресії загострюються

"Ці заходи — черговий інструмент примусової паспортизації та утисків для тих, хто не приймає російське громадянство", - зазначає Центр національного супротиву.

Як діяти?

Дотримуйтеся порад із розділу "Практичні поради" на порталі Спроьтву.

Доповнення

російські окупанти запускають чат-бот для проведення майбутніх незаконних виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
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