кремль устраняет оппонентов: в рф популярного коммуниста сняли с выборов из-за якобы фотографии навального
Киев • УНН
Суд в саратове отклонил апелляцию николая бондаренко, которого оштрафовали и сняли с выборов из-за фотографии навального в Telegram. Политик отрицает связь с каналом.
Саратовский областной суд отклонил апелляцию кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко, которого ранее оштрафовали и сняли с выборов из-за якобы демонстрации "экстремистской" символики. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Основанием для дела стала публикация фотографии Алексея Навального в Telegram-канале "Николай Бондаренко Live". Сам Бондаренко отрицает связь с этим каналом и назвал судебное заседание "театром абсурда".
По его словам, суд не стал устанавливать, кому на самом деле принадлежит Telegram-канал, а для вынесения решения оказалось достаточно косвенных доказательств. Политик заявил, что намерен обжаловать решение в Центральной избирательной комиссии России.
Кто такой Николай Бондаренко
Бондаренко состоит в КПРФ 17 лет, а в 2017–2022 годах был депутатом Саратовской областной думы. Его YouTube-канал имеет более 2,1 млн подписчиков, а сам политик известен критикой российской власти.
После задержания Бондаренко 21 августа акции в его поддержку прошли в 5 регионах России. Самый многочисленный митинг состоялся в Тюменской области, где собрались почти 100 человек.
Ранее Бондаренко задерживали на акции в поддержку Навального, в 2022 году лишили депутатского мандата из-за доходов от YouTube, а впоследствии российские власти блокировали или ограничивали доступ к его ресурсам.
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