кремль устраняет оппонентов: в рф популярного коммуниста сняли с выборов из-за якобы фотографии навального

Саратовский областной суд отклонил апелляцию кандидата в Госдуму от КПРФ Николая Бондаренко, которого ранее оштрафовали и сняли с выборов из-за якобы демонстрации "экстремистской" символики. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Основанием для дела стала публикация фотографии Алексея Навального в Telegram-канале "Николай Бондаренко Live". Сам Бондаренко отрицает связь с этим каналом и назвал судебное заседание "театром абсурда".

По его словам, суд не стал устанавливать, кому на самом деле принадлежит Telegram-канал, а для вынесения решения оказалось достаточно косвенных доказательств. Политик заявил, что намерен обжаловать решение в Центральной избирательной комиссии России.

Кто такой Николай Бондаренко

Бондаренко состоит в КПРФ 17 лет, а в 2017–2022 годах был депутатом Саратовской областной думы. Его YouTube-канал имеет более 2,1 млн подписчиков, а сам политик известен критикой российской власти.

После задержания Бондаренко 21 августа акции в его поддержку прошли в 5 регионах России. Самый многочисленный митинг состоялся в Тюменской области, где собрались почти 100 человек.

Ранее Бондаренко задерживали на акции в поддержку Навального, в 2022 году лишили депутатского мандата из-за доходов от YouTube, а впоследствии российские власти блокировали или ограничивали доступ к его ресурсам.

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