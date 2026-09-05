кремль прибирає опонентів: в рф популярного комуніста зняли з виборів через нібито фото навального
Київ • УНН
Суд у саратові відхилив апеляцію миколи бондаренка, якого оштрафували й зняли з виборів через фото навального в Telegram. Політик заперечує зв’язок із каналом.
саратовський обласний суд відхилив апеляцію кандидата до держдуми від КПРФ миколи бондаренка, якого раніше оштрафували та зняли з виборів через нібито демонстрацію "екстремістської" символіки. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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Підставою для справи стала публікація фотографії олексія навального у Telegram-каналі "николай бондаренко Live". Сам бондаренко заперечує зв'язок із цим каналом та назвав судове засідання "театром абсурду".
За його словами, суд не став встановлювати, кому насправді належить Telegram-канал, а для рішення виявилося достатньо непрямих доказів. Політик заявив, що має намір оскаржувати рішення у Центральній виборчій комісії росії.
Хто такий микола бондаренко
бондаренко перебуває у кпрф 17 років, а у 2017-2022 роках був депутатом саратовської обласної думи. Його YouTube-канал має понад 2,1 млн підписників, а сам політик відомий критикою російської влади.
Після затримання бондаренка 21 серпня акції на його підтримку відбулися у 5 регіонах росії. Найчисленніший мітинг пройшов у тюменській області, де зібралися майже 100 людей.
Раніше бондаренка затримували на акції на підтримку навального, у 2022 році позбавили депутатського мандата через доходи від YouTube, а згодом російська влада блокувала або обмежувала доступ до його ресурсів.
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