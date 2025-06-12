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кремль прячет бомбардировщики на Дальнем Востоке после украинской операции "Паутина"

Киев • УНН

 • 302 просмотра

После атак на авиабазы, Россия передислоцировала десятки стратегических бомбардировщиков Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3 на отдаленные аэродромы, пытаясь минимизировать риски ударов.

кремль прячет бомбардировщики на Дальнем Востоке после украинской операции "Паутина"

После масштабной атаки дронов по российским авиабазам, которую провела Служба безопасности Украины, минобороны рф передислоцировало стратегические бомбардировщики на отдаленные аэродромы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал The Moscow Times и OSINT-аналитика AviVector.

Детали

Российское командование после ударов по аэродромах в Иркутской и Мурманской областях вывело оттуда десятки самолетов, в том числе Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3. По данным OSINT-аналитика AviVector, самолеты были переброшены на авиабазы в регионах, максимально удаленных от Украины.

В частности:

  • С аэродрома "Белая" (Иркутская область) перебазировали 7 бомбардировщиков Ту-160;
    • С аэродрома "Оленья" (Мурманская область) переместили еще 3 Ту-160;
      • 2 Ту-160 были замечены в Анадыре на Чукотке;
        • 3 Ту-160 – в Елизово (Камчатка);
          • 3 Ту-160 – на авиабазе Борисоглебское (Татарстан).

            Кроме того, 11 бомбардировщиков Ту-22М3 вылетели с базы в Мурманской области в:

            • авиабазы Украинка в Амурской области;
              • базы Моздок в Северной Осетии (ранее почти не использовалась)

                В Моздок также перебросили 4 Ту-95МС, еще 4 – в Энгельс-2 в Саратовской области.

                По оценке старшего научного сотрудника Королевского института оборонных исследований Джастина Бронка, таким образом москва пытается минимизировать риск новых ударов украинских БПЛА.

                Бывший командующий ВВС Великобритании Грег Бегвелл не исключил, что россии придется регулярно менять места базирования авиации. Справка Операция "Паутина" состоялась 1 июня и готовилась более полутора лет. Ее куратором называют Президента Украины Владимира Зеленского.

                Во время операции были атакованы:

                • авиабаза "Белая" (Иркутская область); аэродром "Оленья" (Мурманская область);
                  • также осуществлялись попытки атак по аэродромах "Дягилево";
                    • "Иваново-Северный" и "Украинка".

                      Результатом атаки стало поражение 41 российского стратегического самолета.

                      "СБУ будет бить врага там, где он считает себя недосягаемым": появилось новое видео со спецоперации "Паутина"11.06.25, 09:53 • 3252 просмотра

                      Андрей Кулик

                      Андрей Кулик

                      ВойнаНовости Мира
                      Ту-160
                      Ту-95
                      Туполев Ту-22М
                      Служба безопасности Украины
                      Великобритания
                      Владимир Зеленский
                      Украина
                      Беспилотный летательный аппарат
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