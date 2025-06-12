кремль переховує бомбардувальники на Далекому Сході після української операції "Павутина"

Після масштабної атаки дронів по російських авіабазах, яку провела Служба безпеки України, міноборони рф передислокувало стратегічні бомбардувальники на віддалені аеродроми.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал The Moscow Times та OSINT-аналітика AviVector.

Деталі

Російське командування після ударів по аеродромах в Іркутській та Мурманській областях вивело звідти десятки літаків, у тому числі Ту-160, Ту-95МС та Ту-22М3. За даними OSINT-аналітика AviVector, літаки були перекинуті на авіабази в регіонах, максимально віддалених від України.

Зокрема:

З аеродрому "Біла" (Іркутська область) перебазували 7 бомбардувальників Ту-160;

З аеродрому "Оленья" (Мурманська область) перемістили ще 3 Ту-160;

2 Ту-160 були помічені в Анади́рі на Чукотці;

3 Ту-160 – в Єлізово (Камчатка);

3 Ту-160 – на авіабазі Борисоглєбське (Татарстан).

Крім того, 11 бомбардувальників Ту-22М3 вилетіли з бази в Мурманській області до:

авіабази Українка в Амурській області;

бази Моздок у Північній Осетії (раніше майже не використовувалась)

До Моздока також перекинули 4 Ту-95МС, ще 4 – до Енгельс-2 у Саратовській області.

За оцінкою старшого наукового співробітника Королівського інституту оборонних досліджень Джастіна Бронка, таким чином москва намагається мінімізувати ризик нових ударів українських БПЛА.

Колишній командувач ВПС Великої Британії Грег Бегвелл не виключив, що росії доведеться регулярно змінювати місця базування авіації. Довідка Операція "Павутина" відбулася 1 червня і готувалася понад півтора року. Її куратором називають Президента України Володимира Зеленського.

Під час операції були атаковані:

авіабаза "Біла" (Іркутська область); аеродром "Оленья" (Мурманська область);

також здійснювалися спроби атак по аеродромах "Дягілєво";

"Іваново-Північний" та "Українка".

Результатом атаки стало ураження 41 російського стратегічного літака.

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