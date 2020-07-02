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Кремль о голосовании о поправках в конституцию РФ: это триумфальный референдум доверия к Путину

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Кремль считает триумфом итоги голосования по поправкам к конституции, передает УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Однозначно (в Кремле) считают триумфом (итоги голосования по поправкам к конституции). По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту (РФ Владимиру) Путину”, — заявил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его мнению, “легко прогнозировался высокий интерес к теме поправок, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок”. “Но, конечно, такую высочайшую явку и высочайший уровень поддержки, которые на сегодняшний день уже отфиксированы, было спрогнозировать очень сложно”, — сказал представитель Кремля.

Говоря о плане реализации изменений, за которые проголосовали россияне, пресс-секретарь главы Кремля отметил, что “это вопрос будущего страны, ближайшего будущего страны”. Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. “Сейчас, когда россияне оказали такую поддержку всем инициативам по изменениям в конституции, конечно, это станет фундаментом для лучшего будущего нашей страны”, — уверен Песков.

Он не дал ответа на вопрос, какие реформы начнутся в первую очередь. “Безусловно, это потребует и законодательных инициатив, поэтому впереди предстоит работа”, — пояснил он.

Добавим, что одним из первых результаты голосования за так называемые “поправки” прокомментировал Китай.

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