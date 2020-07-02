Кремль про голосування щодо поправок у конституцію РФ: це тріумфальний референдум довіри до Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Кремль вважає тріумфом підсумки голосування щодо поправок до конституції, передає УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.
“Однозначно (в Кремлі) вважають тріумфом (підсумки голосування щодо поправок до конституції). По суті, де-факто відбувся тріумфальний референдум про довіру президенту (РФ Володимиру) Путіну”, — заявив в четвер журналістам прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков.
На його думку, “легко прогнозувався високий інтерес до теми поправок, це було обумовлено суспільною активністю в процесі формулювання поправок, ініціювання поправок”. “Але, звичайно, таку найвищу явку і найвищий рівень підтримки, які на сьогоднішній день вже відфіксований, було спрогнозувати дуже складно”, — сказав представник Кремля.
Говорячи про план реалізації змін, за які проголосували росіяни, прес-секретар глави Кремля зазначив, що “це питання майбутнього країни, найближчого майбутнього країни”. Він вважає, що неможливо назвати точну дату, коли росіяни відчують на собі зміни. “Зараз, коли росіяни надали таку підтримку всім ініціативам щодо змін до конституції, звичайно, це стане фундаментом для кращого майбутнього нашої країни”, — упевнений Пєсков.
Він не дав відповіді на питання, які реформи розпочнуться в першу чергу. “Безумовно, це вимагає і законодавчих ініціатив, тому попереду чекає робота”, — пояснив він.
Додамо, що одним з перших результати голосування за так звані “поправки” прокоментував Китай.